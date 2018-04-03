Глава РУСАДА Ганус: Позиция WADA принципиальна

Глава Российского антидопингового агентства (заявил, что Всемирное антидопинговое агентство () не собирается уступать в вопросе признания Россией доклада профессораоб использовании допинга в российском спорте.

Об этом Ганус сказал в эфире «Эхо Москвы», сообщает официальный сайт радиостанции.

«Я буквально недавно вернулся из Лозанны, где разговаривал со многими членами руководства WADA. Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим. Для решения этой проблемы никакой косметики, никаких деклараций недостаточно. Необходимо работать по докладу Макларена», — сказал Ганус.

«Следующее заседание совета учредителей WADA будет в мае. До этого есть время для принятия решений, но дело заключается в реальной работе. Осталось два вопроса — признание Россией доклада Макларена и обеспечение доступа к пробам в Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках расследования», — добавил Ганус.

«Все понимают, что есть процессуальные ограничения. Я не стану давать советы профессионалам из Следственного комитета, которые работают в этой области. Но я не понимаю, почему по такому значимому вопросу — это же национальные интересы страны — не могут быть найдены решения по включению представителей WADA в рабочую группу», — также отметил глава РУСАДА.

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