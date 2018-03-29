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    Драчев идет на выборы главы СБР «уверенным в себе»

    Биатлон
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    Владимир Драчев
    На фото:Владимир Драчев
    Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что уверен в собственных силах перед выборами главы организации.

    Выборы президента СБР состоятся 18 мая в Тюмени. Помимо четырехкратного чемпиона мира Драчева, на вакантный пост претендует первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.

    «Начнем с того, что я спокойно иду на выборы, уверенный в себе. Я знаю, что это сложная работа. Я не сомневаюсь, что поддержка в работе будет практически от всех федераций. Все понимают, что нужны и необходимы перемены, они уже назрели! Мы подошли к той черте, что ниже уже опускаться нельзя.

    Ощущаю поддержку практически всех. Причем не только специалистов, но и поддержка идет от общественности. Даже болельщики подходят и радуются, что я баллотируюсь, говоря, что необходимы изменения. При этом определенные руководители федераций уже тоже объявили о поддержке, но есть и те, кто, понятно, сомневается. Мы всегда должны работать в диалоге», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

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