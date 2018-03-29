Аввакумова и Корнилов выиграли чемпионат России по прыжкам с трамплина

одержали победы на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Нижнем Тагиле.

Аввакумова, которая выступала за Москву, заняла первое место, набрав 222 балла. Второй стала Анастасия Баранникова (208,5), а третьей — Александра Баранцева (203,0).

Представитель Нижегородской области Корнилов завершил свое выступление с результатом 240,0 баллов и в борьбе за «золото» опередил Ивана Ланина (233,5) и Захира Джафарова (233,0).

Отметим, что Аввакумова и Корнилов ранее уже неоднократно становились победителями чемпионатов страны.

Напомним, что в общем зачете Кубка мира этого сезона Аввакумова заняла пятое место, а Корнилов стал сорок вторым.