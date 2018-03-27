Подчуфарова пропустит следующий сезон

Россиянкасообщила, что возьмет паузу в своей карьере и пропустит следующий сезон.

«Я думаю, что мне надо сделать определенную паузу – и в тренировках, и в соревнованиях. Нужно привести дела в порядок и в спорте, и в жизни, и в здоровье.

Не могу сказать, что за последние четыре года у меня был пик формы. К сожалению, не скажу, что это моя вина.

По поводу следующего сезона, скорее всего, я выступать не буду. Эта пауза назревала на протяжении последних девяти лет.

Все то время, что я тренировалась, я практически никогда не отдыхала. Всего два раза была в отпуске на море. Видимо, это вышло мне боком – я тренировалась круглогодично.

На сто процентов я не буду тренироваться в полной мере на протяжении полугода после чемпионата России. Будет поддерживающий режим – занятия 2-3 раза в неделю. Буду просто восстанавливаться, психологически и эмоционально в первую очередь, и физически тоже.

Настрой вернуться есть, но, думаю, следующий сезон точно мимо меня. Может, к концу сезона выйду на старт», — отметила Подчуфарова в своей официальной группе Вконтакте.

25-летняя спортсменка в сезоне-2017/18 провела четыре гонки на этапах Кубка мира.

Всего в её активе одна победа и одно третье место в личных гонках на Кубке мира, а также по одному третьему результату в женской и смешанной эстафетах.