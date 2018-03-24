Пападакис и Сизерон с рекордом завоевали золото чемпионата мира

Заняв первое место в произвольной программе с рекордным результатом 123,47, они показали также и рекордную сумму баллов — 207,20.
Напомним, что накануне Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце (83,73).
Прежний рекорд принадлежал канадцам Тессе Вертью и Скотту Мойру и был установлен на Играх-2018 (206,07).
Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими — канадцы Кейтлин Уивер и Эгдрю Поже.
Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — восьмое.
Фигурное катание. Чемпионат мира
Танцы на льду. Произвольная программа
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 123,472. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 116,223. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 114,624. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 114,045. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 111,626. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 111,597. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 109,518. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 107,97
Фигурное катание. Чемпионат мира
Танцы на льду. Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 207,202. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 196,643. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 192,354. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 192,085. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 187,286. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 186,107. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 184,018. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 180,42