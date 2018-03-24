Пападакис и Сизерон с рекордом завоевали золото чемпионата мира

На фото: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон lemonde.fr

Французские фигуристывыиграли чемпионат мира в танцах на льду.

Заняв первое место в произвольной программе с рекордным результатом 123,47, они показали также и рекордную сумму баллов — 207,20.

Напомним, что накануне Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце (83,73).

Прежний рекорд принадлежал канадцам Тессе Вертью и Скотту Мойру и был установлен на Играх-2018 (206,07).

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими — канадцы Кейтлин Уивер и Эгдрю Поже.

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — восьмое.

Фигурное катание. Чемпионат мира Танцы на льду. Произвольная программа 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 123,472. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 116,223. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 114,624. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 114,045. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 111,626. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 111,597. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 109,518. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 107,97