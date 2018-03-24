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    Пападакис и Сизерон с рекордом завоевали золото чемпионата мира

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    На фото:Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду.

    Заняв первое место в произвольной программе с рекордным результатом 123,47, они показали также и рекордную сумму баллов — 207,20.

    Напомним, что накануне Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце (83,73).

    Прежний рекорд принадлежал канадцам Тессе Вертью и Скотту Мойру и был установлен на Играх-2018 (206,07).

    Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими — канадцы Кейтлин Уивер и Эгдрю Поже.

    Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — восьмое.

    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Танцы на льду. Произвольная программа
    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 123,472. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 116,223. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 114,624. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 114,045. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 111,626. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 111,597. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 109,518. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 107,97
    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Танцы на льду. Итог
    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 207,202. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 196,643. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 192,354. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 192,085. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 187,286. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 186,107. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 184,018. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 180,42
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