Фуркад выиграл пасьют на Кубке мира в Тюмени, Цветков — девятый

Французвыиграл гонку преследования на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

На четырёх огневых рубежах французский биатлонист допустил лишь один промах.

Второе место с 1 промахом занял норвежец Йоханнес Бё, третьим стал итальянец Лукас Хофер, благодаря чистой стрельбе поднявшийся с 13-й стартовой позиции.

Лучший из россиян — Максим Цветков, занявший 9-е место (3 промаха). Антон Шипулин стал 14-м.

Биатлон. Кубок мира. 9-й этап Мужчины, гонка преследования 1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.09,7 (0+0+0+1) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 47,9 (0+0+1+0) 3. Лукас Хофер (Италия) — 1.08,4 (0+0+0+0)…9. Максим Цветков (Россия) — 2.11,8 (1+0+1+1)… 11. Александр Логинов (Россия) — 2.18,0 (0+1+2+2)… 14. Антон Шипулин (Россия) — 2.31,8 (1+1+0+1)… 23. Евгений Гараничев (Россия) — 2.59,6 (1+1+2+0) 24. Антон Бабиков (Россия) — 3.08,3 (0+0+0+2)… 28. Дмитрий Малышко (Россия) — 3.35,6 (1+1+2+1) 29. Пётр Пащенко (Россия) — 3.40,4 (1+2+0+0)

После этой гонкивыиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования.

В зачёте дисциплины он набрал 396 очков — на 32 больше, чем у норвежца Йоханнеса Бё (364). Российский биатлонист Антон Шипулин с 254 баллами занял третье место, Максим Цветков — 15-й (152).

В этом сезоне Фуркад также был лучшим в зачётах спринтов и индивидуальных гонок.