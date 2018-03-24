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    Алиев: Я уже не песик маленький, а матерый такой фигурист

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Дмитрий Алиев
    На фото:Дмитрий Алиев
    Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Милане, где он стал седьмым.

    «По сложности этот старт получился тяжелее, чем Олимпиада. Игры – это всегда больше праздник, чем соревнования. Конечно, у меня получились обидные недокруты в произвольной.

    А в короткой так вообще я получил ноль баллов за повторный тройной тулуп. Сидел в ожидании оценок и думал: "Я же так хорошо поработал". А тут такие оценки.

    Но я раньше даже не представлял, как набирать 82 балла за короткую. А теперь этого недостаточно, чтобы соперничать с лучшими.

    И раньше я был никем. А теперь, после Олимпийских игр, появилась уверенность какая-то. Уже не песик маленький, а матерый такой фигурист. Понял, как надо грамотно настраиваться.

    В целом я, конечно, доволен своим выступлением. Сделал три четверных в одной программе впервые в карьере – это здорово.

    Выводы я делаю такие: нужно работать, несмотря ни на что. Потому что в сезоне были моменты, когда я по своей вине заболевал и не успевал делать какую-то важную работу, приходилось догонять. А это – потеря времени.

    Время в спорте – самое ценное, что есть. Спортивный век короткий. Уже сезон пролетел, не успеваешь моргнуть. Нужно всегда ответственно и четко относиться к своей работе», – сказал Алиев в интервью «Матч ТВ».

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