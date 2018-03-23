Хэмилтон — лучший во второй практике в Австралии, Сироткин — 18-й

Хэмилтон проехал быстрейший из 35 кругов за 1 минуту 23,931 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (34 круга, +0,127 секунды), тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» (34 круга, +0,228).
Россиянин Сергей Сироткин (37 кругов) из «Уильямса» уступил времени Хэмилтона 2,043 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (32 круга, +1,612).
Третья практика и квалификация Гран-при Австралии пройдут в субботу.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:23.931
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.127
3. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.228
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.283
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.520
6. Ромен Грожан (Haas) +0.717
7. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.790
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.269
9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.315
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.354
11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.459
12. Серхио Перес (Force India) +1.482
13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.532
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.612
15. Эстебан Окон (Force India) +1.957
16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.994
17. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.014
18. Сергей Сироткин (Williams) +2.043
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.883
20. Шарль Леклер (Sauber) +2.884.