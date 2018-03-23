Хэмилтон — лучший во второй практике в Австралии, Сироткин — 18-й

Британский пилот «Мерседеса»показал лучшее время во второй сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Хэмилтон проехал быстрейший из 35 кругов за 1 минуту 23,931 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (34 круга, +0,127 секунды), тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» (34 круга, +0,228).

Россиянин Сергей Сироткин (37 кругов) из «Уильямса» уступил времени Хэмилтона 2,043 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (32 круга, +1,612).

Третья практика и квалификация Гран-при Австралии пройдут в субботу.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:23.931

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.127

3. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.228

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.283

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.520

6. Ромен Грожан (Haas) +0.717

7. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.790

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.269

9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.315

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.354

11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.459

12. Серхио Перес (Force India) +1.482

13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.532

14. Лэнс Стролл (Williams) +1.612

15. Эстебан Окон (Force India) +1.957

16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.994

17. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.014

18. Сергей Сироткин (Williams) +2.043

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.883

20. Шарль Леклер (Sauber) +2.884.