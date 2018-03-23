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    Хэмилтон — лучший во второй практике в Австралии, Сироткин — 18-й

    Формула-1 Автоспорт
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    Льюис Хэмилтон
    На фото:Льюис Хэмилтон
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

    Хэмилтон проехал быстрейший из 35 кругов за 1 минуту 23,931 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (34 круга, +0,127 секунды), тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» (34 круга, +0,228).

    Россиянин Сергей Сироткин (37 кругов) из «Уильямса» уступил времени Хэмилтона 2,043 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (32 круга, +1,612).

    Третья практика и квалификация Гран-при Австралии пройдут в субботу.

    Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика

    1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:23.931
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.127
    3. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.228
    4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.283
    5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.520
    6. Ромен Грожан (Haas) +0.717
    7. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.790
    8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.269
    9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.315
    10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.354
    11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.459
    12. Серхио Перес (Force India) +1.482
    13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.532
    14. Лэнс Стролл (Williams) +1.612
    15. Эстебан Окон (Force India) +1.957
    16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.994
    17. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.014
    18. Сергей Сироткин (Williams) +2.043
    19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.883
    20. Шарль Леклер (Sauber) +2.884.

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