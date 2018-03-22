Савченко и Массо лидируют после короткой программы на ЧМ, Тарасова и Морозов — вторые

За свой прокат немецкий дуэт получил от судей 82,98 балла.
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов показала второй результат — 81,29.
Замыкают тройку французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре с результатом 75,32 баллов.
Еще один российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт — на 4-м месте. Кристина Астахова и Алексей Рогонов располагаются на седьмом месте после короткой программы.
Фигурное катание. Чемпионат мира
Пары. Короткая программа
1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 82,98. 2. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) – 81,29. 3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 75,32. 4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 74,38… 5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,536. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,987. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 71,62.