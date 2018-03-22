Савченко и Массо лидируют после короткой программы на ЧМ, Тарасова и Морозов — вторые

На фото: Алена Савченко и Бруно Массо tagesspiegel.de

Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

За свой прокат немецкий дуэт получил от судей 82,98 балла.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов показала второй результат — 81,29.

Замыкают тройку французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре с результатом 75,32 баллов.

Еще один российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт — на 4-м месте. Кристина Астахова и Алексей Рогонов располагаются на седьмом месте после короткой программы.