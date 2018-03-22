Норвегия выиграла Кубок наций, Россия — четвертая

Это 14-я победа норвежцев в Кубке наций и восьмая за последние 11 лет.
Второй стала сборная Франции, тройку лидеров замкнули победители прошлого сезона — сборная Германии.
Сборная России финишировала четвертой и сохранила максимальную квоту на следующий сезон (восемь биатлонистов в заявке на этап, семь — в заявке на гонку).
Биатлон
Кубок наций (м). Итог
1 (1). Норвегия — 6458 (+368)2 (2). Франция — 6129 (+452)3 (3). Германия — 5910 (+403)4 (4). Россия — 5623 (+401)5 (5). Италия — 5228 (+335)6 (6). Австрия — 5100 (+360)