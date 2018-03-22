Норвегия выиграла Кубок наций, Россия — четвертая

по биатлону стала победителем Кубка наций в сезоне-2017/18.

Это 14-я победа норвежцев в Кубке наций и восьмая за последние 11 лет.

Второй стала сборная Франции, тройку лидеров замкнули победители прошлого сезона — сборная Германии.

Сборная России финишировала четвертой и сохранила максимальную квоту на следующий сезон (восемь биатлонистов в заявке на этап, семь — в заявке на гонку).