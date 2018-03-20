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    Сотскова выступит после Загитовой в короткой программе на ЧМ в Милане

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание
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    Мария Сотскова
    На фото:Мария Сотскова
    Пресс-служба ISU огласила порядок выступления фигуристок в короткой программе чемпионата мира-2018, который стартует в среду, 21 марта, в Милане.

    Время постолимпийского реванша. Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лёд 34-й среди 37 участниц. В заключительной разминке выступит ещё одна представительница России Мария Сотскова, которая получила 35-й стартовый номер.

    В последней разминке также короткие программы покажут японка Вакаба Хигути, итальянка Каролина Костнер, канадка Кэйтлин Осмонд и японка Сатоко Мияхара.

    Третья российская фигуристка Станислава Константинова выйдет на лёд 24-й, в пятой разминке. В произвольную программу пройдут 24 лучшие спортсменки по итогам короткой программы.

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