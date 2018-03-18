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    Малышко: У Шипулина нет никакой проблемы, он просто устал

    Биатлон
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    Дмитрий Малышко
    На фото:Дмитрий Малышко
    Российский биатлонист Дмитрий Малышко остался доволен своим выступлением в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    Сборная России заняла третье место в гонке. Бежавший последний этап Антон Шипулин с заключительной стрельбы ушел вторым, но уступил австрийцу Юлиану Эберхарду на дистанции больше 20 секунд.

    «Гонка в принципе сложилась очень хорошо. Конечно, были как всегда мелкие ошибки, которые хотелось бы исправить и дать дополнительную возможность тому же Антону Шипулину более-менее свободно себя чувствовать на своем этапе.

    Я старался изо всех сил после двух дополнительных лежа отработать последние два круга. Я рад, что у меня очень здорово получилась стойка – очень быстро и без дополнительных патронов. Поэтому в принципе гонкой доволен.

    Что касается вчерашних проблем с лыжами, то сегодня выбрал ту пару, которую выбирал еще в спринте. Она вроде как ехала одинаково, но на скорости работа совершенно разная.

    Сегодня у меня лыжи ехали очень хорошо. Опять со спуска выезжал дальше всех практически. Конечно, с такими лыжами было намного легче работать.

    У Антона Шипулина нет никакой проблемы. Наверное, он просто устал. Он и сам это говорил. Думаю, четыре-пять дней перерыва ему пойдут только на пользу. Уже в Тюмени он опять будет “на ноге”.

    Конечно, непросто бежать столько гонок подряд. Допустим, тот же Фуркад сегодня не вышел на старт. Антон тем не менее не побоялся, вышел. Даже не в самых лучшей форме и бился до последнего. Поэтому я считаю, мы отработали все работы здорово.

    Состояние у меня приходит волнами. На пасьюте было состояние не очень, сегодня опять нормальное. Надеюсь, что оно хотя бы на таком среднем уровне продержится до конца сезона», — цитирует официальный сайт СБР Малышко

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