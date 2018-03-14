В Украине официально объявили о бойкоте всех соревнований в России

Министр молодежи и спорта Украинызаявил, что подписал приказ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях, которые проходят на территории России.

Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.

«Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ», — написал Жданов.

«Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, являются просто опасными для наших спортсменов. Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА», — добавил министр.

Напомним, ранее Украина уже заявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.