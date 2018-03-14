Украинские спортсмены бойкотируют все соревнования на территории России

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов.
Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем.
Что тут ещё сказать? Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Хольменколлене.
Я лично со спортсменами не советовался. Они переезжают из Контиолахти в Осло, я их не слышал и не видел. Пока не было у нас контакта.
Решение принято. Мы имеем право не ехать, и мы не едем. Ничего страшного в этом нет. Скажу, что и спортсмены, и тренеры нормально между собой общаются.
На уровне федераций мы тоже нормально общаемся, никаких проблем нет», — приводит слова Брынзака «Советский спорт».