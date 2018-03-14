Украинские спортсмены бойкотируют все соревнования на территории России

Президент Федерации биатлона Украинызаявил, что власти Украины приняли решение о бойкоте украинскими спортсменами всех соревнований на территории России.

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов.

Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем.

Что тут ещё сказать? Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Хольменколлене.

Я лично со спортсменами не советовался. Они переезжают из Контиолахти в Осло, я их не слышал и не видел. Пока не было у нас контакта.

Решение принято. Мы имеем право не ехать, и мы не едем. Ничего страшного в этом нет. Скажу, что и спортсмены, и тренеры нормально между собой общаются.

На уровне федераций мы тоже нормально общаемся, никаких проблем нет», — приводит слова Брынзака «Советский спорт».