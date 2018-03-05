Лента Коби Брайанта выиграла «Оскар»

Анимационный короткометражный фильм(Dear Basketball) о жизни и карьере бывшей звезды экс-защитника «Лейкерс» и сборной США​стал победителем престижной кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

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Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма «Красавица и чудовище». Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз «Звездные войны», «Гарри Поттер», а также фильмов «Один дома», «Список Шиндлера» и др.

Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.

Премьера состоялась в апреле на кинофестивале Трайбека.