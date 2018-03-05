Лента Коби Брайанта выиграла «Оскар»

Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»
Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма «Красавица и чудовище». Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз «Звездные войны», «Гарри Поттер», а также фильмов «Один дома», «Список Шиндлера» и др.
Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.
Премьера состоялась в апреле на кинофестивале Трайбека.