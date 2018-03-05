Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Документальный фильм(Icarus), посвященный допингу в российском спорте и информатору WADA, получил «Оскар».

Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».

В картине «Икар» повествуется о велогонщике-любителе, который пытается выиграть гонку с помощью допинга. Он обращается за консультацией к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Выясняется, что у последнего в России была собственная программа, которая помогала спортсменам использовать допинг и не попадаться. В фильме рассказывается о роли Родченкова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, его побеге из России и способах тайного применения допинга российскими атлетами.

Ленту снял режиссер Брайан Фогель. Она была выпущена на Netflix 4 августа 2017 года.