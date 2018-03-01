Ефимова не обращалась за юридической помощью в федерацию плавания после задержания

Пятикратная чемпионка мира по плаванию30 декабря 2017 года была задержана полицией Лос-Анджелеса.

После инцидента россиянка не обращалась за юридической помощью во Всероссийскую федерацию плавания (ВФП), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нам ничего неизвестно о задержании Ефимовой. За юридической или какой-то другой помощью она к нам не обращалась. Все вопросы лучше адресовать ее представителю», – сказали в пресс-службе ВФП.

Ранее в департаменте полиции США подтвердили, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал «за легкий проступок» женщину по имени Юлия Ефимова, после чего ее отпустили под залог в 5 тысяч долларов.