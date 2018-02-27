ВАДА: федерациям не стоит проводить чемпионаты мира в России

Менеджер ВАДА по связям с общественностьюрассказала о том, что Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований.

Это может произойти в том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к тому времени не будет восстановлено в правах.

«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей ВАДА в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (ВАДА)», – цитирует «Р-Спорт» Дюранд.

Напомним, что ВАДА приостановило работу московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 года. В ноябре прошлого года совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать РУСАДА в правах.