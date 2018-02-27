Российский борец лишен серебра ЧМ-2017 из-за допинга

Российский борец греко-римского стилялишен серебряной медали в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира-2017 в Париже.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. В допинг-пробе 31-летнего спортсмена найдено запрещенное вещество, содержащееся в лекарстве для восстановления после травмы.

«Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже. У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав.

Он очень серьезно ремонтировался, пару лет по госпиталям, реабилитациям. Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то.

Это все наша страшная расхлябанность. Можно, конечно, найти крайних, но во главе угла надо ставить свою собственную личную расхлябанность.

За все надо отвечать. С медалью чемпионата мира, конечно, пришлось распрощаться», – приводит «Р-Спорт» слова Мамиашвили.