Россиянкастала победительницей Мирового тура в помещениях, сообщает пресс-служба ИААФ.

Спортсменка, получившая разрешение на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе, взяла высоту 1,92 метра и одержала победу, которая гарантировала ей итоговую победу.

Это 37-я подряд победа Ласицкене на различных стартах.

Three failures for Mariya Lasitskene at 2.00, but she takes the overall IAAF World Indoor Tour win.