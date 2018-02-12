Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира в Барселоне

    Фехтование
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира в Барселоне
    Женская сборная России по фехтованию на шпагах одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира в Барселоне (Испания).

    Российская команда в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Ольги Кочневой и Виолетты Храпиной в ходе турнира провела четыре тяжелейшие встречи.

    В 1/8 финала россиянки обыграли сборную Венгрии со счётом 45:42, в четвертьфинале одолели Францию (32:31).

    В полуфинале была повержена сборная США со счетом 32:32, а в финале россиянки уверено обыграли команду Италии — 35:25.

    В матче за третье место сборная США взяла верх над командой Румынии со счетом 28:20.

    Накануне россиянка Татьяна Андрюшина заняла второе место в личном турнире, уступив в финале китаянке Чжу Минъе со счётом 7:15.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 04/02
    • Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допинг
    Подробный разбор
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
  • Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом
  • Превью чемпионата Европы по биатлону-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сербы сыграют от обороны
  • «Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 13 февраля
  • 1,68
    •
  • «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 1,61
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 10:34
    • Нурмагомедов встретился с Роналду и подарил ему папаху
  • 11/02
    • Португалия выиграла ЧЕ по мини-футболу, у России бронза
  • 09/02
    • Президент UFC: Мэйвезер согласился на два боя с Макгрегором
  • 09/02
    • Родченкова впервые показали после пластической операции
  • 09/02
    • Ан и все сильнейшие шорт-трекисты и конькобежцы выступят на турнирах в РФ в феврале
  • 08/02
    • Шипулин: Тренером я не смогу быть
  • 08/02
    • Россия уступила Португалии в полуфинале Евро-2018 по мини-футболу
  • 08/02
    • Шесть российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
  • 07/02
    • Сборная России сыграет с Португалией в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 06/02
    • Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд, победив в Словакии
  • 05/02
    • Велогонщику Савицкому требуется удаление почки
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    • 05/02/2018 в 12:06
  • 05/02
    • «Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул
  • 04/02
    • Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию
  • 04/02
    • Бывший глава WADA раскритиковал решение CAS по российским спорстменам
  • 04/02
    • Словения стала соперником России по четвертьфиналу Евро-2018
  • 03/02
    • Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу
  • 03/02
    • Во время Олимпиады-2018 возьмут 2500 допинг-проб
  • 03/02
    • Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU
  • 03/02
    • Устюгов – третий в классическом марафоне на 50 км в Италии
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ