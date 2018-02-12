Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира в Барселоне

Женская сборная России по фехтованию на шпагах одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира в Барселоне (Испания).

Российская команда в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Ольги Кочневой и Виолетты Храпиной в ходе турнира провела четыре тяжелейшие встречи.

В 1/8 финала россиянки обыграли сборную Венгрии со счётом 45:42, в четвертьфинале одолели Францию (32:31).

В полуфинале была повержена сборная США со счетом 32:32, а в финале россиянки уверено обыграли команду Италии — 35:25.

В матче за третье место сборная США взяла верх над командой Румынии со счетом 28:20.

Накануне россиянка Татьяна Андрюшина заняла второе место в личном турнире, уступив в финале китаянке Чжу Минъе со счётом 7:15.