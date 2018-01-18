Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве

На фото: Евгения Тарасова и Владимир Морозов twitter.com/NitaSports

Российские дуэты заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, защитившие титул европейских чемпионов.

Вторыми стали Ксения Столбова и Фёдор Климов, а замкнули тройку сильнейших Наталья Забияко и Александр Энберт.

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов — третьими, а Забияко и Энберт — вторыми.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Спортивные пары. Произвольная программа 1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 151,23 (личный рекорд)2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 138,963. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 137,23 (личный рекорд)4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 134,655. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 132,316. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 127,857. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 117,818. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 113,169. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 111,2310. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 102,99