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    Пеллегрино выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, Краснов — 8-й

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    Федерико Пеллегрино
    На фото:Федерико Пеллегрино
    Итальянец Федерико Пеллегрино одержали победу в спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).

    Впервые в сезоне норвежец Йоханнес Клебо не выиграл спринт, в котором принимал участие, заняв второе место.

    Лучшим из российских лыжников стал Андрей Краснов, который завершил борьбу в полуфинале и занял в итоге восьмое место. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале.

    В женской гонке победу одержала шведка Ханна Фальк. Россиянки Полина Ковалева и Татьяна Алешина выбыли в четвертьфинале.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Дрезден, Германия
    Спринт. Свободный стиль. Мужчины

    1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.52,77.
    2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,18.
    3. Лукас Шанава (Франция) – 0,98…
    8. Андрей Краснов (Россия)…
    26. Глеб Ретивых (Россия)…
    44. Александр Панжинский (Россия).
    45. Андрей Парфенов (Россия)…
    47. Артем Мальцев (Россия).
    48. Никита Ступак (Россия).

    Женщины

    1. Анна Фальк (Швеция) – 2.11,02.
    2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 0,23.
    3. Софи Колдуэлл (США) – 0,30…
    20. Полина Ковалева (Россия)…
    28. Татьяна Алешина (Россия)…
    31. Елена Соболева (Россия)…
    33. Юлия Белорукова (Россия)…
    43. Евгения Ощепкова (Россия)…
    48. Мария Давыденкова (Россия).

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