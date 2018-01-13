Пеллегрино выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, Краснов — 8-й

Впервые в сезоне норвежец Йоханнес Клебо не выиграл спринт, в котором принимал участие, заняв второе место.
Лучшим из российских лыжников стал Андрей Краснов, который завершил борьбу в полуфинале и занял в итоге восьмое место. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале.
В женской гонке победу одержала шведка Ханна Фальк. Россиянки Полина Ковалева и Татьяна Алешина выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Дрезден, Германия
Спринт. Свободный стиль. Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.52,77.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,18.
3. Лукас Шанава (Франция) – 0,98…
8. Андрей Краснов (Россия)…
26. Глеб Ретивых (Россия)…
44. Александр Панжинский (Россия).
45. Андрей Парфенов (Россия)…
47. Артем Мальцев (Россия).
48. Никита Ступак (Россия).
Женщины
1. Анна Фальк (Швеция) – 2.11,02.
2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 0,23.
3. Софи Колдуэлл (США) – 0,30…
20. Полина Ковалева (Россия)…
28. Татьяна Алешина (Россия)…
31. Елена Соболева (Россия)…
33. Юлия Белорукова (Россия)…
43. Евгения Ощепкова (Россия)…
48. Мария Давыденкова (Россия).