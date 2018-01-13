Пеллегрино выиграл спринт на этапе КМ в Дрездене, Краснов — 8-й

Итальянецодержали победу в спринте свободным стилем на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).

Впервые в сезоне норвежец Йоханнес Клебо не выиграл спринт, в котором принимал участие, заняв второе место.

Лучшим из российских лыжников стал Андрей Краснов, который завершил борьбу в полуфинале и занял в итоге восьмое место. Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале.

В женской гонке победу одержала шведка Ханна Фальк. Россиянки Полина Ковалева и Татьяна Алешина выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Дрезден, Германия

Спринт. Свободный стиль. Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.52,77.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,18.

3. Лукас Шанава (Франция) – 0,98…

8. Андрей Краснов (Россия)…

26. Глеб Ретивых (Россия)…

44. Александр Панжинский (Россия).

45. Андрей Парфенов (Россия)…

47. Артем Мальцев (Россия).

48. Никита Ступак (Россия).

Женщины

1. Анна Фальк (Швеция) – 2.11,02.

2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 0,23.

3. Софи Колдуэлл (США) – 0,30…

20. Полина Ковалева (Россия)…

28. Татьяна Алешина (Россия)…

31. Елена Соболева (Россия)…

33. Юлия Белорукова (Россия)…

43. Евгения Ощепкова (Россия)…

48. Мария Давыденкова (Россия).