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    Дорен-Абер рассказала, когда завершит карьеру

    Биатлон
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    Мари Дорен-Абер
    На фото:Мари Дорен-Абер
    Пятикратная чемпионка мира по биатлону француженка Мари Дорен-Абер завершит карьеру по окончании этого сезона.

    «Я не уверена в себе и не знаю, что нужно сделать, чтобы все исправить. Нахожусь в таком состоянии с октября. Не знаю, смогу ли вернуться.

    Стоит посмотреть правде в глаза – я не том на уровне. Я потеряла свои позиции и не знаю, что делать. Задаюсь вопросом насчет своего выступления в Пхенчхане-2018. Не представляла такой ситуации. Я растеряла форму, и это влияет на меня психологически. Не вижу все в черных тонах, но это трудный период в жизни.

    До Олимпиады после этапа в Антхольце будет еще три недели, я не теряю надежды.

    В нынешнем состоянии я не получаю удовольствия от биатлона. Решение завершить карьеру я приняла еще до начала этого сезона, не хотела говорить прессе об этом. Я не закрывала перед собой дверь, в случае если проведу хороший год и вдруг захочу повторить сезон. Я хотела бы закончить карьеру в марте», — цитирует Дорен-Абер L'Equipe.

    «Но если я завершу ее в январе, это будет разочарованием. Все возможно», – добавила биатлонистка.

    Дорен-Абер является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года. На чемпионатах мира 31-летняя француженка завоевала 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых награды.

    В текущем сезоне Дорен-Абер не поднималась выше 14-го места в личных гонках Кубка мира.

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