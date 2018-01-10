Дорен-Абер рассказала, когда завершит карьеру

Пятикратная чемпионка мира по биатлону француженказавершит карьеру по окончании этого сезона.

«Я не уверена в себе и не знаю, что нужно сделать, чтобы все исправить. Нахожусь в таком состоянии с октября. Не знаю, смогу ли вернуться.

Стоит посмотреть правде в глаза – я не том на уровне. Я потеряла свои позиции и не знаю, что делать. Задаюсь вопросом насчет своего выступления в Пхенчхане-2018. Не представляла такой ситуации. Я растеряла форму, и это влияет на меня психологически. Не вижу все в черных тонах, но это трудный период в жизни.

До Олимпиады после этапа в Антхольце будет еще три недели, я не теряю надежды.

В нынешнем состоянии я не получаю удовольствия от биатлона. Решение завершить карьеру я приняла еще до начала этого сезона, не хотела говорить прессе об этом. Я не закрывала перед собой дверь, в случае если проведу хороший год и вдруг захочу повторить сезон. Я хотела бы закончить карьеру в марте», — цитирует Дорен-Абер L'Equipe.

«Но если я завершу ее в январе, это будет разочарованием. Все возможно», – добавила биатлонистка.

Дорен-Абер является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года. На чемпионатах мира 31-летняя француженка завоевала 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых награды.

В текущем сезоне Дорен-Абер не поднималась выше 14-го места в личных гонках Кубка мира.