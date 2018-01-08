Экипаж Николаева выиграл второй этап «Дакара» в зачете грузовиков

На фото: Экипаж Николаева выиграл второй этап «Дакара» twitter.com/dakar

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлениемпобедил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»-2018.

Экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, в воскресенье на этапе протяженностью 279 км показал результат 3 часа 24 минуты 23 секунды. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+3 минуты 25 секунд), третьим стал чех Алеш Лопрайс на Tatra (+6.07).

В генеральной классификации после двух этапов лидирует Николаев с общим временем 3 часа 50 минут 7 секунд. Вторым идет Лопрайс (+5.38), третьим – Вильягра (+9.33).

«Дакар»-2018. Грузовики. Второй этап

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 03:24.23

2. Федерико Вильягра (Iveco) +03.25

3. Алеш Лопрайс (Tatra) +06.06

4. Мартин Коломы (Tatra) +11.11

5. Тон ван Генугтен (Iveco) +20.08

6. Алексей Вишневский (МАЗ) +26.21

7. Сергей Вязович (МАЗ) +27.45

8. Мартин ван ден Брик (Renault) +27.47

9. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +39.42

10. Мартин Мачик (Tatra) +44.47

Действующий победитель «Дакара» в классе квадрациклов россиянин Сергей Карякин (Yamaha) на втором этапе финишировал вторым, уступив 43 секунды победителю этапа чилийцу Игнасио Касале (Yamaha), чье время – 3 часа 37 минут 45 секунд. Третье место у аргентинца Гастона Гонсалеса (Yamaha; +3.54). В общем зачете Касале опережает идущего следом Карякина на 1 минуту 43 секунды.

«Дакар»-2018. Квадроциклы. Второй этап

1. Игнасио Касале (Casale Racing) 3:37.45

2. Сергей Карякин (Snag Racing Team) +00.43

3. Гастон Гонсалес (Gaston Gonzalez Racing Team) +03.54

4. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta) +08.52

5. Кес Колен (Maxxis Super B DakarTeam) +10.03.

В зачете внедорожников все три первых места заняли французы на Peugeot: Сириль Депре (2:56.51) стал первым, Стефан Петерансель (+0.48) — вторым, Себастьен Лёб (+3.08) — третьим. Возглавляет генеральную классификацию Депре, 27 секунд ему уступает Петерансель.

В классе мотоциклов победу одержал испанец Жоан Барреда (Honda) – 2 часа 56 минут 44 секунды. Вторым пришел к финишу француз Адриен ван Беверен (Yamaha; +2.54), третьим – австриец Маттиас Валкнер (KTM; +4.24). В аналогичном порядке выглядит тройка и в «генерале».