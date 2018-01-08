Экипаж Николаева выиграл второй этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, в воскресенье на этапе протяженностью 279 км показал результат 3 часа 24 минуты 23 секунды. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+3 минуты 25 секунд), третьим стал чех Алеш Лопрайс на Tatra (+6.07).
В генеральной классификации после двух этапов лидирует Николаев с общим временем 3 часа 50 минут 7 секунд. Вторым идет Лопрайс (+5.38), третьим – Вильягра (+9.33).
«Дакар»-2018. Грузовики. Второй этап
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 03:24.23
2. Федерико Вильягра (Iveco) +03.25
3. Алеш Лопрайс (Tatra) +06.06
4. Мартин Коломы (Tatra) +11.11
5. Тон ван Генугтен (Iveco) +20.08
6. Алексей Вишневский (МАЗ) +26.21
7. Сергей Вязович (МАЗ) +27.45
8. Мартин ван ден Брик (Renault) +27.47
9. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +39.42
10. Мартин Мачик (Tatra) +44.47
Действующий победитель «Дакара» в классе квадрациклов россиянин Сергей Карякин (Yamaha) на втором этапе финишировал вторым, уступив 43 секунды победителю этапа чилийцу Игнасио Касале (Yamaha), чье время – 3 часа 37 минут 45 секунд. Третье место у аргентинца Гастона Гонсалеса (Yamaha; +3.54). В общем зачете Касале опережает идущего следом Карякина на 1 минуту 43 секунды.
«Дакар»-2018. Квадроциклы. Второй этап
1. Игнасио Касале (Casale Racing) 3:37.45
2. Сергей Карякин (Snag Racing Team) +00.43
3. Гастон Гонсалес (Gaston Gonzalez Racing Team) +03.54
4. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta) +08.52
5. Кес Колен (Maxxis Super B DakarTeam) +10.03.
В зачете внедорожников все три первых места заняли французы на Peugeot: Сириль Депре (2:56.51) стал первым, Стефан Петерансель (+0.48) — вторым, Себастьен Лёб (+3.08) — третьим. Возглавляет генеральную классификацию Депре, 27 секунд ему уступает Петерансель.
В классе мотоциклов победу одержал испанец Жоан Барреда (Honda) – 2 часа 56 минут 44 секунды. Вторым пришел к финишу француз Адриен ван Беверен (Yamaha; +2.54), третьим – австриец Маттиас Валкнер (KTM; +4.24). В аналогичном порядке выглядит тройка и в «генерале».