Каттер Готье добрался до отметки в 20 шайб в последнем матче «Анахайма» в ноябре. В ночь на субботу он не забил «Лос-Анджелесу», но в ответной игре на следующий день ему хватило чуть больше шести минут на гол. В большинстве Готье сам завёз шайбу в зону, добрался до правого круга вбрасывания и кистевым броском пробил вратаря «Кингз» Форсберга. «Анахайм» открыл счёт, но в итоге уступил 4:5.

Каттер Готье globallookpress.com

До Готье по 20 голов за календарный месяц забрасывали только двое. Джо Мэлоун сделал это в феврале 1921-го за «Гамильтон», а Теему Селянне повторил его результат в марте 1993-го в составе «Виннипега».

Четыре хет-трика за ноябрь

Готье начал ноябрь с двух хет-триков подряд — против «Оттавы» и «Ванкувера». Затем трижды забил «Питтсбургу», а в ночь на 18 ноября добавил ещё три шайбы в ворота «Сент-Луиса» и продлил голевую серию до десяти матчей. Четыре хет-трика за календарный месяц до него в НХЛ не оформлял никто.

На оставшиеся шесть игр ноября пришлись три гола — последний позволил повторить рекорд лиги. Правда, побить его Готье уже не сможет — следующую игру «Дакс» проведут в декабре.

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» x.com

Отметим, что в октябре форвард «Анахайма» забил всего лишь 4 гола за 12 матчей. Теперь с 24 шайбами в 27 играх он идёт на втором месте в гонке снайперов НХЛ, уступая одну шайбу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». Впрочем, команде бешеная результативность Готье пока не очень-то помогает — из 10 последних матчей «Анахайм» проиграл 8 и идёт далеко за пределами зоны плей-офф.

Уже забил больше, чем за весь дебютный сезон

В первом полном сезоне в НХЛ Готье забросил 20 шайб за 82 матча, во втором — 41 за 76. Весной он набрал 12 очков в 12 матчах Кубка Стэнли, больше всех в «Анахайме», а в сентябре клуб подписал с 22-летним форвардом контракт на шесть лет.

Каттер Готье globallookpress.com

Особенно Готье прибавил в большинстве. За 27 игр он 13 раз забил при лишнем игроке на льду — на две шайбы больше, чем за всю прошлую регулярку. Он и бросает чаще, в среднем 4,2 раза в створ за матч против 3,8 год назад, и реализует уже примерно каждый пятый бросок вместо каждого седьмого. До личного рекорда Готье осталось 17 шайб, а до клубного, который Селянне установил в сезоне-1997/98, — 28.

Панарин набрал 2+1 и помог «Лос-Анджелесу» выиграть

Артемий Панарин забил дважды и отдал передачу на Кевина Фиалу. «Кингз» выиграли оба матча у «Анахайма» за два дня (5:3 и 5:4) и впервые в сезоне одержали три победы подряд. Для «Дакс» это шестое поражение за семь игр.