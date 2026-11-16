Каттер Готье забросил шайбу в девятом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Нападающий «Анахайма» отличился в первом периоде домашней встречи с «Калгари» и помог «Дакс» одержать самую крупную победу в сезоне (6:1).

Каттер Готье globallookpress.com

До Готье последним игроком НХЛ, забивавшим как минимум в девяти матчах подряд, был Теему Селянне: в 1997 году финн отличился в 11 встречах кряду, также выступая за «Анахайм».

После девяти матчей без голов Готье оформил три хет-трика за пять игр

До начала серии у форварда было всего две шайбы в сезоне — уже девять матчей подряд он уходил со льда без голов. Однако затем американец вдруг разбушевался: Готье забросил восемь шайб за три встречи, в том числе по три «Оттаве» и «Ванкуверу» — до него никто в истории «Анахайма» не оформлял хет-трики в двух матчах подряд. Через две игры Готье ещё трижды забил «Питтсбургу».

За первые восемь игр ноября Каттер забил 14 раз — за последние сто с лишним лет в НХЛ забросить 14 или больше на таком отрезке календарного месяца удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье. К слову, в прошлой регулярке он впервые в своей карьере добрался до 40 шайб, закончив её с 41 голом в 76 матчах. Готье проводит всего лишь третий полноценный сезон в НХЛ.

Готье в матче с «Калгари» x.com

Ещё одна уникальная ачивка

Готье стал первым игроком в истории НХЛ, забившим по две шайбы в большинстве в трёх матчах подряд — против «Баффало», «Оттавы» и «Ванкувера». В следующей игре он снова реализовал лишнего, уже против «Эдмонтона», и стал всего третьим игроком с семью голами в большинстве за четыре встречи с тех пор, как лига начала вести эту статистику в сезоне-1933/34. Ранее такое удавалось Дэйву Андрейчуку и Теему Селянне.

Что будет дальше?

Теперь у Готье 18 шайб в 20 матчах сезона. После матча с «Калгари» он вышел на чистое второе место в снайперской гонке НХЛ — на два гола американец отстаёт от Леона Драйзайтля (20) из «Эдмонтона». А по шайбам в большинстве форвард «Дакс» и вовсе лидирует в лиге — их у него накопилось уже 10.

Следующие два матча «Анахайм» проведёт на выезде: в ночь на 18 ноября по Москве команда сыграет с «Сент-Луисом», а в ночь на 20-е — с «Колорадо». Если Готье забьёт в обоих, то сравняется с Селянне.