Тренерский штаб Романа Ротенберга определился с расширенным составом сборной «Россия 25» на декабрьский Кубок Первого канала. В списке ФХР 29 хоккеистов из 14 клубов КХЛ.

Роман Ротенберг globallookpress.com

За два дня до объявления состава в штаб Ротенберга вошёл Сергей Фёдоров, бывший главный тренер ЦСКА.

Жаровский и Привалов только что выиграли Кубок Будущего. Теперь их вызвали вместе с Гусевым

8 ноября Александр Жаровский и Назар Привалов помогли российской молодёжке обыграть Беларусь (6:2) и выиграть Кубок Будущего: Привалов забросил две шайбы, в одной из них поучаствовал Жаровский. В прошлом сезоне их признали лучшими новичками КХЛ и МХЛ соответственно. Сейчас 19-летний Жаровский идёт вторым по очкам в «Салавате Юлаеве» — 22 (8+14) в 26 матчах, а 17-летний Привалов в октябре забросил первую шайбу за ЦСКА в КХЛ.

С ними же в команде будет 34-летний Никита Гусев: форвард подписал контракт с «Сочи» в октябре, а уже в ноябре установил клубный рекорд, набрав очки в 11 матчах подряд — и это выступая за одну из слабейших команд лиги!

С нами олимпийский чемпион Никита Гусев — герой финала в Пхенчхане! Никита умеет брать на себя ответственность в самые трудные моменты. Для молодых ребят тренироваться и играть рядом с таким мастером — огромная возможность учиться. Роман Ротенберг главный тренер сборной «Россия 25»

Никита Гусев в финале Олимпиады-2018 globallookpress.com

С Шарипзяновым, но без Елесина

Дамир Шарипзянов попал в состав на прошлый Кубок Первого канала в Новосибирске, однако выбыл перед турниром из-за повреждения. Капитан «Авангарда» закончил регулярку-25/26 с 67 очками в 66 матчах и был признан MVP, попутно поставив новый рекорд КХЛ среди защитников, однако в этом сезоне после летней операции на руке провёл пока лишь 15 матчей и набрал в них 5 очков.

Из прошлогоднего состава точно не будет Александра Елесина, который год назад был капитаном сборной — по словам Ротенберга, защитник «Локомотива» пропустит турнир по семейным обстоятельствам.

Дамир Шарипзянов («Авангард») globallookpress.com

Расширенный состав сборной России

Вратари — Пётр Андреянов («Сочи»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Максим Моторыгин («Динамо» Москва), Александр Смолин («Металлург»).

Защитники — Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Замула (ЦСКА), Илья Карпухин («Автомобилист»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Александр Сиряцкий («Металлург»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие — Виталий Абрамов («Амур»), Руслан Абросимов («Северсталь»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Егор Виноградов («Торпедо»), Никита Гусев («Сочи»), Максим Джиошвили («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба — «Локомотив»), Артём Ильенко («Авангард»), Прохор Полтапов, Назар Привалов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев («Металлург»).

Россия начнёт турнир 12 декабря матчем против Беларуси

Кубок Первого канала пройдёт с 9 по 13 декабря на «ВТБ Арене» и будет приурочен к 80-летию отечественного хоккея. Как и год назад, Россия, Беларусь и Казахстан сыграют друг с другом по одному разу. В Новосибирске команда Ротенберга выиграла турнир, обыграв белорусов (3:1) и казахстанцев (9:0).

В Москве Беларусь и Казахстан откроют турнир сборных 11 декабря в 16:00 МСК. Россия сыграет с Беларусью 12 декабря, а с Казахстаном — 13-го. Обе встречи начнутся в 15:30 МСК. В программу также вошли турнир «3 на 3» и матч легенд, который пройдёт после игры с Казахстаном.