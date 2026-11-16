Знаменитый в прошлом нападающий и экс‑главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пополнил тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала по хоккею. Возглавлять национальную команду будет Роман Ротенберг.

Сергей Фёдоров globallookpress.com

Кто ещё вошёл в тренерский штаб

Помимо Фёдорова, помогать Ротенбергу будут Алексей Ковалёв, Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, а также тренеры вратарей Андрей Царёв и Максим Соколов и тренер‑методист Владимир Попов.

Рад приветствовать уважаемого Сергея Федорова в нашем тренерском штабе на Кубке Первого канала. Роман Ротенберг главный тренер России 25

Роман Ротенберг globallookpress.com

Когда пройдёт турнир и состав участников

В этом году на Кубке Первого канала сыграют всего три сборные: России, Белоруссии и Казахстана. Помимо матчей национальных команд, организаторы подготовили турнир по хоккею в формате «3 на 3», мастер‑шоу и встречу легенд.

Сам турнир после некоторого перерыва возвращается в Москву — он пройдёт на «ВТБ Арене» с 9 по 13 декабря и будет приурочен к 80‑летию отечественного хоккея. Соревнования пройдут по круговой системе в один круг: каждая сборная проведёт по два матча, а победитель определится по итогам трёх встреч.

Полное расписание Кубка Первого канала по хоккею 2026 года (время московское):

9 декабря, среда — матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».

10 декабря, четверг, 19:30 — турнир по хоккею в формате «3 на 3».

11 декабря, пятница:

16:00 — Белоруссия — Казахстан;

19:00 — мастер‑шоу с участием игроков национальных сборных.

12 декабря, суббота, 15:30 — Россия — Белоруссия.

13 декабря, воскресенье:

15:30 — Россия — Казахстан;

18:30 — матч легенд, посвящённый 80‑летию отечественного хоккея.