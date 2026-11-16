Знаменитый в прошлом нападающий и экс‑главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пополнил тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала по хоккею. Возглавлять национальную команду будет Роман Ротенберг.

Сергей Фёдоров
Сергей Фёдоров globallookpress.com

Кто ещё вошёл в тренерский штаб

Помимо Фёдорова, помогать Ротенбергу будут Алексей Ковалёв, Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, а также тренеры вратарей Андрей Царёв и Максим Соколов и тренер‑методист Владимир Попов.

Рад приветствовать уважаемого Сергея Федорова в нашем тренерском штабе на Кубке Первого канала.Роман Ротенбергглавный тренер России 25
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг globallookpress.com

Когда пройдёт турнир и состав участников

В этом году на Кубке Первого канала сыграют всего три сборные: России, Белоруссии и Казахстана. Помимо матчей национальных команд, организаторы подготовили турнир по хоккею в формате «3 на 3», мастер‑шоу и встречу легенд.

Сам турнир после некоторого перерыва возвращается в Москву — он пройдёт на «ВТБ Арене» с 9 по 13 декабря и будет приурочен к 80‑летию отечественного хоккея. Соревнования пройдут по круговой системе в один круг: каждая сборная проведёт по два матча, а победитель определится по итогам трёх встреч.

Полное расписание Кубка Первого канала по хоккею 2026 года (время московское):

9 декабря, среда — матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».
10 декабря, четверг, 19:30 — турнир по хоккею в формате «3 на 3».
11 декабря, пятница:
16:00 — Белоруссия — Казахстан;
19:00 — мастер‑шоу с участием игроков национальных сборных.
12 декабря, суббота, 15:30 — Россия — Белоруссия.
13 декабря, воскресенье:
15:30 — Россия — Казахстан;
18:30 — матч легенд, посвящённый 80‑летию отечественного хоккея.