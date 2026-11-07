«Миннесота» дома обыграла «Сан-Хосе» — 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшем в ночь на 7 ноября в Сент-Поле. Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три голевые передачи — без его участия хозяева в этот вечер не забивали.

Кирилл Капризов globallookpress.com

1000 побед быстрее всех в истории

Для «Миннесоты» эта победа стала юбилейной — тысячной в регулярных чемпионатах. Команда достигла отметки за 1995 матчей, побив рекорд «Филадельфии», которой потребовалось 2018 встреч.

«Уайлд» стали первым клубом НХЛ, набравшим тысячу побед менее чем за 2000 игр. «Миннесота» выступает в лиге с сезона-2000/01.

Капризов открыл счёт, Шабанов забил победный

На восьмой минуте Капризов реализовал большинство в формате 5 на 3: после передачи Куинна Хьюза россиянин бросил в касание из правого круга вбрасывания и отправил шайбу между щитков Ярослава Аскарова.

Во втором периоде «Сан-Хосе» отыгрался — Маклин Селебрини подправил бросок Дмитрия Орлова на 33-й минуте. Но равный счёт продержался чуть больше двух минут: Капризов нашёл передачей Максима Шабанова у дальней штанги, и тот снова вывел хозяев вперёд в большинстве.

В третьем периоде россиянин ассистировал Хьюзу на 47-й минуте и Заку Богосяну на 54-й. Российский голкипер «Шаркс» Аскаров закончил встречу с 25 отражёнными бросками из 29.

«Миннесота» — «Сан-Хосе» nhl.com

Капризов продолжать лидировать в гонке снайперов

На счету Кирилла 16 голов в 18 стартовых матчах сезона — это лучший результат в истории франшизы. Россиянин лидирует в снайперской гонке, на две шайбы опережая ближайшего преследователя, Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». В списке бомбардиров НХЛ Капризов с 30 очками делит третье место с Эваном Бушаром.

При этом первой звездой матча признали Хьюза с 1+2, а Капризова — второй. Однако первой звездой всего игрового дня по версии лиги стал именно российский хоккеист.

Что будет дальше

«Миннесота» выиграла третий матч подряд и с 27 очками после 18 встреч возглавляет Западную конференцию. «Сан-Хосе» потерпел четвёртое поражение кряду и остаётся 13-м на Западе с 15 очками.

Обе команды вновь сыграют в ночь на 8 ноября: «Миннесота» примет «Тампу», а «Сан-Хосе» встретится в гостях с «Далласом». Начало обоих матчей — в 04:00 МСК.