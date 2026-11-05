Агент Никиты Кучерова Дэн Мильштейн высказался о будущем нападающего в «Тампа-Бэй Лайтнинг» после запроса хоккеиста на обмен.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Ситуация вышла из-под контроля настолько, что исправить её, по всей видимости, уже невозможно. Очень жаль, но после завершения сезона настанет время двигаться дальше», — заявил Мильштейн в подкасте DFO Insider.

Мильштейн признал заслуги генерального менеджера Жюльена Брисбуа, но отметил, что летом обе стороны могли действовать иначе.

Клуб отказал в обмене

В конце октября инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Кучеров не намерен продлевать контракт с «Тампой» и запросил обмен. Брисбуа публично отверг такой вариант.

«Мы совершенно точно не намерены обменивать Никиту», — заявил генеральный менеджер.

Действующее восьмилетнее соглашение 33-летнего россиянина со средней зарплатой $9,5 млн заканчивается после сезона-2026/27. Если нового договора не будет, 1 июля он сможет выйти на рынок свободных агентов.

Деньги ни при чём

По информации журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, в начале июля «Тампа» предложила Кучерову четыре года по $15 млн за сезон. В сентябре клуб увеличил срок до шести лет, сохранив сумму.

Хоккеист рассчитывал на шестилетний контракт со средней зарплатой не менее $20 млн: на его позицию повлияли крупные соглашения других звёзд НХЛ. Однако, по данным Лебрюна, теперь Кучеров не готов остаться, даже если «Тампа» удовлетворит финансовые требования.

2 ноября нападающий объяснил, что проблема для него заключается не в деньгах, а в недостатке общения и уважения.

«За четыре месяца у нас было всего два разговора, и Жюльен ясно дал понять, что я могу уйти 1 июля», — говорил Кучеров.

Никита Кучеров nhl.com

С Купером и партнёрами отношения сохранились

Мильштейн отдельно подчеркнул, что у Кучерова хорошие отношения с главным тренером Джоном Купером и одноклубниками. Сам россиянин заверил, что продолжит выполнять работу и не подведёт команду.

Форвард Брэндон Хэйгел поддержал партнёра: по его словам, Никита не бросил команду и сохраняет прежнее отношение к игре. В первом домашнем матче после запроса обмена 3 ноября Кучеров отдал две передачи и помог обыграть «Детройт» — 4:2.

«Тампа» рискует потерять свою легенду бесплатно

Кучеров провёл в «Тампе» всю карьеру в НХЛ, выиграл два Кубка Стэнли, трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, два раза — самым ценным игроком сезона. В октябре он обошёл Стивена Стэмкоса по очкам за клуб.

Отказ от обмена позволяет сохранить лидера до конца сезона, но создаёт риск потерять его летом без компенсации. При обмене выбор тоже ограничен: по контракту Кучеров должен предоставить клубу список всего из 10 команд, в которые он согласен перейти в случае обмена.

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