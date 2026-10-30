Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Михаил Дегтярёв globallookpress.com

«CAS отменил все пять резолюций Совета ИИХФ и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях ИИХФ, на которые распространялись указанные резолюции. Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения ИИХФ, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях», — написал министр спорта Михаил Дегтярёв в соцсети.

Таким образом, уже на ближайшем турнире, а именно молодёжном чемпионате мира, который пройдёт в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го, может состояться возвращение хоккейной сборной России.

Решение CAS является окончательным и обжалованию не подлежит.