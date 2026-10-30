Главный тренер «Тампы» Джон Купер не сомневается, что после окончания профессиональной карьеры нападающий Никита Кучеров будет принят в Зал хоккейной славы.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Да, без сомнений. Кучеров будет членом Зала славы. Если пройтись по списку его достижений, а потом начать перебирать всех игроков в лиге, вряд ли найдётся хотя бы пятеро с таким же набором наград. А если и найдутся, то их зовут Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон.

Спросите тех самых игроков, которых я только что назвал, кого они включают по телевизору, чтобы посмотреть. Я почти уверен, что большинство из них ответят: „Кучеров“», — приводит журналист Сэм Лен слова Купера.

Сейчас Кучерову 33 года. Он дважды завоёвывал Кубок Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», а также трижды брал «Арт Росс Трофи», по два раза — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».