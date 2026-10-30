Экс‑наставник сборной России Вячеслав Быков порадован новости о том, что наши команды теперь смогут участвовать в международных соревнованиях.

Вячеслав Быков globallookpress.com

«Отличная новость для всех любителей хоккея, и особенно для россиян! Наша сборная по хоккею снова в строю, и я не думаю, что будут какие‑то препятствия. Удачи нашим спортсменам!» — сказал Быков «Матч ТВ».

Сегодня, 30 октября, министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным соревнованиям, и решение это не подлежит обжалованию.