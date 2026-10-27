«Адмирал» на выезде оказался сильнее «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Первую шайбу в этой встрече забросил Александр Волков на 39-й минуте. Борна Рендулич на 47-й минуте удвоил преимущество гостей. Бен Кинг на 49-й минуте сократил отставание, но на большее тольяттинцев не хватило. Иван Муранов на 60-й минуте установил окончательный счет голом в пустые ворота.

Статистика матча 27 Удары в створ 22

«Адмирал» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, «Лада» с 9 баллами замыкает турнирную таблицу Запада.