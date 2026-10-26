Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды от «Авангарда» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

«Провели хорошую игру, неплохую по организации, по многим моментам. Но в концовке не хватило. Не хватает надёжных игроков на концовку. Они есть, но их мало.

Что с Шафигуллиным произошло в третьем периоде? У него и спросите. Я откуда могу знать, что у него в голове происходит? Но он один из надежных игроков у меня в колоде.

Что с командой? Нехватка опыта у многих игроков. Ребята играют первый год, немного их подколачивать начинает, и они дергаются», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

«Динамо» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.