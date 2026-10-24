Главный тренер «Металлурга» Константин Шафранов прокомментировал победу команды над «Сибирью» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Константин Шафранов globallookpress.com

«Готовились серьезно после предыдущей игры. Исправили ошибки, подсказали. Благодарен своим помощникам, они подготовили команду за эти дни. Прилетел день назад, не смог быстрее. Ребята выполнили все задание, которое было на установке. Первый период вроде начали хорошо, потом перешли в тягучую игру. Во втором периоде сделали коррективы, пропустили гол, это дало импульс, ребята заиграли. Забили красивые голы. В третьем периоде грамотно сыграли», — приводит слова Шафранова «Матч ТВ».

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 32 очка.