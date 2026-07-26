Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о возвращении форварда Патрика Кейна в «Чикаго».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Переход Патрика Кейна в "Чикаго"? Удачи ему! Будет набрасывать Бедарду нормально передач. Меня радуют такие истории, когда легенды совершают камбэк в ту команду, которая для них важна. Ну, а Кейн завоевал три Кубка Стэнли с "Чикаго".

Будет приятно опять наблюдать его в майке этого клуба. У многих "Чикаго" ассоциируется исключительно с Кейном», — сказал Панарин «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин выступал за «Чикаго» вместе с Кейном на старте своей карьеры в НХЛ. Всего американский форвард провел 1369 матчей в «регулярках» лиги и набрал 1400 очков (508 шайб и 892 результативные передачи).