Форвард «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, что многого ожидает от работы с новым главным тренером клуба Питером Лавиолеттом.

Артемий Панарин globallookpress.com

«У меня с ним получился лучший сезон в карьере: мы закончили на первом месте в регулярном чемпионате. Был суперсезон — я забил для себя рекордное количество голов. Я просто пытаюсь об этом сейчас не думать: нельзя такие мысли допускать в голове. Нужно каждый сезон работать по‑новому, и только тогда есть шансы показывать достойный результат», — сказал Панарин в интервью на YouTube‑канале FAMETIME TV.

Сейчас Панарину 34 года. В начале февраля его обменяли в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который он выступал с 2019 года.