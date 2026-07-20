Американский голкипер Джек Кэмпбелл, имеющий внушительный опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге, официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Джек Кэмпбелл globallookpress.com

«Вся моя жизнь была погоней за одной мечтой — сыграть в НХЛ. Мне посчастливилось осуществить эту цель: я провел восемь сезонов в лиге и стал участником Матча всех звезд. На бумаге я жил довольно потрясающей жизнью. Я безумно благодарен за свои игровые дни, но то, что многие не видят, — это личная битва, через которую я проходил на протяжении всей карьеры», — сказал Кэмпбелл на видео, опубликованном в своих соцсетях.

За восемь сезонов в сильнейшей лиге планеты 34-летний вратарь защищал цвета пяти клубов: «Далласа», «Лос-Анджелеса», «Торонто», «Эдмонтона» и «Детройта».

В общей сложности на счету американца 176 официальных матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. За карьеру Кэмпбелл отразил 90,9% бросков по своим воротам при среднем коэффициенте надежности 2,76.