Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешел из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон» в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба «Шаркс».

Шакир Мухамадуллин nhl.com/sharks/

Стало известно, что «Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и нападающего Зака ​​Шарпа в «Эдмонтон» на защитника Дарнелла Нерса.

В минувшем сезоне Мухамадуллин провел за «акул» 82 матча, забросил 5 шайб и сделал 7 голевых передач. Нерс принял участие в 88-и встречах за «Эдмонтон» и набрал 24 (7+17) очка.

Ранее сообщалось о том, что российский голкипер Сергей Бобровский стал игроком «Торонто».