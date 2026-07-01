Российский голкипер Сергей Бобровский стал игроком «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Бобровский стал игроком «Торонто» globallookpress.com

Стало известно, что Бобровский подписал контракт с «Торонто» до конца сезона 2028/2029.

В минувшем сезоне вратарь выступал за «Флориду», где провел 52 матча, отразив 87.7% бросков при коэффициенте надежности 3.07.

Напомним, что Бобровский за всю свою карьеру в НХЛ провел 806 матчей в регулярных чемпионатах. Вместе с «Флоридой» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли (2024 и 2025), а также 2 раза получал приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.