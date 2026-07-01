Хоккейный клуб «Лада» представил обновленный логотип, в новом дизайне которого переплетаются силуэты Жигулевских гор и волны Жигулевского моря.

Новый логотип «Лады» (справа) ТГ-канал «Лады»

В ходе редизайна специалисты также скорректировали контуры и пропорции эмблемы, сделав её более цельной, органичной и универсальной для эффективного использования на любых носителях — от игровой экипировки до цифровых платформ.

По итогам регулярного чемпионата «Лада» набрала всего 47 очков в 68 матчах, из-за чего заняла 10-е место в Западной конференции и не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина