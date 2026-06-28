Российский форвард «Нью‑Йорк Айлендерс» Максим Шабанов на данный момент не получил предложения о продлении контракта, который истекает 1 июля.

Максим Шабанов globallookpress.com

«Следите за кандидатами на статус ограниченно свободных агентов — Марком Гэткомбом и Максимом Шабановым — по мере приближения к крайнему сроку подачи квалификационных предложений (30 июня). На момент нашего вчерашнего разговора генменеджер клуба ещё не принял решения по этим двум игрокам. Возможны обмены», — написал журналист Стефен Рознер в соцсети.

В минувшем сезоне за «островитян» 25‑летний Шабанов сыграл 44 матча и набрал в них 18 (5+13) очков с показателем полезности «−5». Для нападающего это был первый сезон в НХЛ.