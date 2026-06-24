Нападающий ярославского «Локомотива» Ярослав Лихачев возвращается в «Амур» в результате полноценного обмена, о котором официально объявила пресс-служба хабаровского клуба.

Ярослав Лихачев globallookpress.com

В ближайшие дни дальневосточная команда заключит официальное соглашение с 24-летним хоккеистом, а «железнодорожники» получат за трансфер денежную компенсацию. Для форварда это уже не первый опыт выступления в Хабаровске, где он ранее дважды играл на правах аренды — в сезоне-2022/23 и в предыдущей кампании.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 Лихачев забросил 22 шайбы и отдал 17 результативных передач в 59 матчах, став с 39 очками лучшим бомбардиром и снайпером «тигров». Сама же хабаровская команда завершила прошлый сезон на девятой строчке Восточной конференции, набрав в общей сложности 60 очков.