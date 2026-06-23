Руководство «Оттавы» намерено сохранить в составе российского защитника Артёма Зуба и уже рассматривает возможность продления сотрудничества с хоккеистом.

Артем Зуб globallookpress.com

Генеральный менеджер клуба Стив Стэйос сообщил журналистам, что «Сенаторз» заинтересованы в новом соглашении с 30-летним россиянином. По имеющейся информации, канадская команда готова предложить Зубу контракт сроком на три или четыре года со средней зарплатой около пяти млн долларов за сезон.

При этом действующее соглашение защитника с «Оттавой» рассчитано до лета 2027 года, поэтому стороны имеют достаточно времени для переговоров. Тем не менее клуб стремится заранее закрепить за собой одного из ключевых игроков оборонительной линии.

Зуб выступает за «Сенаторз» с 2020 года.