Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с известным нападающим Евгением Кузнецовым, который пока не может найти себе новый клуб.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Евгению недавно исполнилось всего 34 года, на фоне Александра Радулова и Вадима Шипачёва, которые в КХЛ по-прежнему на ведущих ролях, он совсем не ветеран. Тем не менее пресса этого талантливого хоккеиста воспринимает чуть ли не как главного ветерана лиги, ставит на нём крест, отправляет на пенсию. Парадоксальная ситуация!

При всём уважении к таланту Кузнецова, он и сам во многом виноват. Слишком много вокруг него сомнительных слухов, пропусков игр, вопросов по здоровью, дисквалификаций. Профессиональный спорт не терпит легкомысленности, это всегда нужно учитывать.

Ещё один момент — постоянные спекуляции вокруг имени игрока и его трудоустройства. Кузнецов и так привлекает к себе много внимания, поэтому его представителям, на мой взгляд, наоборот, нужно тушить этот информационный пожар и успокаивать ситуацию. Увы, этого не происходит — наоборот, идёт дополнительная накрутка. Скорее во вред самому игроку», — цитирует ветерана Russia-Hockey.

В этом сезоне 34-летний Кузнецов играл в составе «Металлурга» и «Салавата Юлаева».