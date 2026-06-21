Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков поделился ожиданиями от выступления «Сочи» в следующем сезоне.

Сергей Коньков globallookpress.com

«Хотелось бы верить, что в "Сочи" создадут команду, которая будет стабильно выступать в сезоне, играть без провалов и не станет аутсайдером с самого начала. В лиге достаточно сильных игроков, которые смогут выполнить задачу по выходу в плей‑офф.

В "Сочи" каждый год происходит очень много пертурбаций, это не способствует стабильности результатов. У организации должен быть вектор, основанный на целях, которые она преследует, и от этого вектора можно будет отталкиваться», — сказал Коньков «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 44 очками в активе.