Российский голкипер Иван Федотов, вероятнее всего, покинет систему «Коламбус Блю Джекетс» по окончании действующего контракта.

Иван Федотов globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Марк Шейг, руководство клуба не планирует предлагать 29-летнему вратарю новое соглашение. Таким образом, этим летом Федотов получит статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать дальнейшее место продолжения карьеры.

В последнее время в СМИ активно обсуждается возможное возвращение россиянина в КХЛ. Одним из главных претендентов на подписание вратаря называют московский «Спартак», который заинтересован в усилении вратарской линии.

Минувший сезон для Федотова сложился непросто. Голкипер не провёл ни одного матча за «Коламбус» в НХЛ, выступая исключительно за фарм-клуб «Кливленд Монстерс» в АХЛ. Ранее россиянин уже имел опыт игры в сильнейшей лиге мира, защищая цвета «Филадельфии Флайерз».

До переезда в Северную Америку Федотов успешно выступал в КХЛ, где представлял ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».