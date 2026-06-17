Российский голкипер Иван Федотов, вероятнее всего, покинет систему «Коламбус Блю Джекетс» по окончании действующего контракта.

Иван Федотов
Иван Федотов globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Марк Шейг, руководство клуба не планирует предлагать 29-летнему вратарю новое соглашение. Таким образом, этим летом Федотов получит статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать дальнейшее место продолжения карьеры.

В последнее время в СМИ активно обсуждается возможное возвращение россиянина в КХЛ. Одним из главных претендентов на подписание вратаря называют московский «Спартак», который заинтересован в усилении вратарской линии.

Минувший сезон для Федотова сложился непросто. Голкипер не провёл ни одного матча за «Коламбус» в НХЛ, выступая исключительно за фарм-клуб «Кливленд Монстерс» в АХЛ. Ранее россиянин уже имел опыт игры в сильнейшей лиге мира, защищая цвета «Филадельфии Флайерз».

До переезда в Северную Америку Федотов успешно выступал в КХЛ, где представлял ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».