Защитник «Анахайма» Джон Карлсон 1 июля выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент хоккеиста Рик Керран.

Джон Карлсон globallookpress.com

«Я сказал генменеджеру "Анахайма" Пэту Вербику, что Джону очень понравилось в "Анахайме". Но он предпочитает вернуться на Восток и играть там, ближе к семье, в более привычной обстановке. Пэт, естественно, был разочарован, но полностью принял ситуацию», — приводит слова Керрана The Athletic.

В марте «Вашиннгтон» обменял Карлсона в «Дакс» на драфт-пики первого и третьего раунда.

Ранее 36-летний американец в НХЛ «столичных» — с сезона-2009/2010. В 16 матчах регулярки НХЛ за «Анахайм» Карлсон набрал 14 (4+10) очков.